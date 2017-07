"Motortje?" Fietswissel tijdens La Course doet wenkbrauwen fronsen (al is er een eenvoudige verklaring)

XC

21/07/17 - 10u28

© kos.

Een opvallend beeld tijdens La Course, de Tour de France voor vrouwen. De Australische Amy Cure had gisteren af te rekenen met materiaalpech. De schoonzus van Serge Pauwels stapte af, maar haar pedalen bleven draaien. Op het eerste gezicht lijkt het vreemd, en dat vond ook Paul Van Den Bosch, die het filmpje op zijn Twitter-account deelde en zich openlijk afvroeg hoe zoiets kon. De verklaring is echter vrij simpel. Net toen Amy Cure afstapte, gaf ze met haar linkervoet nog een kleine trek aan haar pedaal. Daarnaast lag de ketting van de fiets, tevens ook de reden waarom ze de fietswissel doorvoerde. Dat had de trainer van Sven Nys nadien ook door. Te laat, vond Wout van Aert.