"Marseille-speler Adil Rami heeft relatie met Pamela Anderson" (al zegt hij niet of ze tegen KV Oostende in tribune zit)

20/07/17

video Adil Rami is gisteren voorgesteld als nieuwe aanwinst van Marseille. De Franse international ruilde deze zomer FC Sevilla voor het Stade Vélodrome. Een transfer zoals vele andere, horen we u denken, dus so what?

Toch niét. Rami wordt in de Franse pers op amoureus vlak al enkele weken gelinkt aan Pamela Anderson, het sekssymbool uit de jaren '90 dat onsterfelijk werd dankzij de tv-serie 'Baywatch'. Een gerucht dat nog niet kon worden bevestigd, dus waagde een journalist het er gisteren op en stelde Rami dé vraag. "Of de kans reëel is dat we Pamela Anderson dit seizoen gaan tegenkomen in het Stade Vélodrome?", klonk het vermetel. Rami toverde een kamerbrede glimlach op zijn gelaat en antwoordde: "Dat gaat over mijn privé-leven, ik ben hier enkel om over voetbal te praten. Maar toch, goed geprobeerd!"



Pamela Anderson, net 50 geworden, was in een vorig leven getrouwd met Tommy Lee, drummer bij de heavy metal-band Mötley Crüe. Na haar scheiding in 1998 huwde ze in 2007 een tweede keer, met filmproducer Rick Salomon. In april 2015 ging het koppel uit elkaar. Waarna Cupido niet meer gesignaleerd werd in de onmiddellijke buurt van de rondborstige blondine. Heeft Adil Rami de ban gebroken? Mogelijk weten we het met zijn allen sneller dan verhoopt. Volgende week donderdag trekt Marc Coucke met zijn 'Weireldploegsje' naar Marseille, waar KV Oostende aantreedt in de derde voorronde van de Europa League. Laat het ons weten, voorzitter, als Pamela in de tribune zit.