Knettergekke fan laat Rus die straks 'Rocky-kamp' kan vechten tegen McGregor, hem vol in middenrif slaan

© rv.

Khabib Nurmagomedov, onthou die naam. Een Russisch lichtgewicht in het UFC (Ultimate Fighting Championship) die getipt wordt als de volgende tegenstander van Conor McGregor, de man die het in augustus opneemt tegen Floyd Mayweather. En Khabib (28) is bijzonder populair, met hevige fans in onder andere Tadzjikistan, een republiek in Centraal-Azië.