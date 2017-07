Een 'Suarezke' doen heet dat dan, verdediger El Salvador bijt Amerikaanse spits Altidore

Door: redactie

20/07/17 - 12u28

© rv.

video Afgelopen nacht vochten El Salvador en de Verenigde Staten een pouleduel uit voor de Gold Cup. Daarin trok de VS aan het langste eind en won met 2-0. Maar het opvallendste moment was toen verdediger Henry Romero tijdens een corner zijn tanden zette in de Amerikaanse spits Jozy Altidore. De geniepige verdediger kreeg echter geen kaart voor zijn overtreding.