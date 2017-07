Internet had vette kluif aan curieuze berichtjes Vonn aan American Football-speler, maar zij helpt misverstanden nu zelf de wereld uit

Door: redactie

20/07/17 - 09u24

© Instagram.

Lindsey Vonn is immens populair in de Verenigde Staten en het hoeft dan ook geen verrassing te zijn dat al haar verrichtingen met argusogen worden gevolgd - zelfs ook op sociale media. Vorige week begon ze met enkele foto's te becommentariëren van Aaron Rodgers, quarterback in het American Football bij de Green Bay Packers. Enkele voorbeelden: op een foto van Rodgers naast Zaza Pachulia, center bij NBA-kampioen Golden State Warrios, schreef ze "Wow, wat ben je klein". Op een beeld waarop Rodgers poseerde voor Vanity Fair riposteerde ze dan weer 'Blue Steel', terwijl ze pas echt de aandacht trok bij een foto van Rodgers met Charles Woodson. Toen pakte ze uit met een ware 'reactiesalvo' van telkens één letter, wat uiteindelijk resulteerde in de zin 'WHAT DOES THIS MEAN?'