Fellaini heeft nog werk aan zijn passing en dat mocht deze fotograaf aan den lijve ondervinden

DM

18/07/17 - 18u34

© rv.

video Manchester United vertoeft dezer dagen nog steeds in de Verenigde Staten. De nieuwe club van Rode Duivel Romelu Lukaku is er op zomertournee om het nakende voetbalseizoen tot in de puntjes voor te bereiden.

Met ook Marouane Fellaini is er nog een andere Belg van de partij bij 'The Red Devils'. Al lijkt die nog flink wat werk te hebben aan zijn passing. De krullenbol trapte de bal in een filmpje op Instagram pardoes op de camera van een onfortijnlijke fotograaf.



No big deal, vond Fellaini, die ondertussen rustig verdersjokte. Benieuwd of de fotograaf in kwestie daar ook zo over denkt...