Cristiano bevestigt nu ook zelf zwangerschap van zijn Georgina: "We zijn heel blij"

Cristiano Ronaldo heeft voor het eerst de zwangerschap van zijn vriendin Georgina Rodriguez bevestigd. Dat schrijft de Spaanse nieuwssite El Mundo. U kon het nieuws over de zwangerschap van Georgina eerder HIER al lezen, maar op een officiële bevestiging was het nog wachten. Die is er nu dus wel.

Tijdens een onderhoud in 'Zela', Ronaldo's favoriete restaurant op Ibiza, werd het onderwerp aangesneden. Eerst had 'CR7' het nog over zijn pasgeboren tweeling, Eva en Matteo. "Ik ben in de wolken met hen. Het zijn twee godsgeschenkjes", aldus de Portugese superster van Real Madrid.



Al snel kreeg de viervoudige winnaar van de Gouden Bal dan ook de vraag of hij ook blij is dat er een vierde kindje op komst is. "Natuurlijk. Ik ben heel gelukkig", kon El Mundo optekenen.



Voor Ronaldo en Georgina wordt het hun eerste kindje samen. Cristiano Jr. (7) en de tweeling heeft de Portugees via een surrogaatmoeder. De bevalling van Georgina, een 22-jarige Spaanse ex-winkelassistente in een Madrileense Prada, wordt verwacht voor oktober.



De vakantie van Ronaldo op Ibiza zit er bovendien bijna op. De aanvaller trekt binnenkort naar China om er een van zijn merken te promoten en begin augustus verwacht Real Madrid-trainer Zinédine Zidane hem alweer op het oefenveld.