Vuelta wil af van seksisme: renners krijgen geen kussen meer van podiummissen

Door: Mike De Beck

18/07/17 - 14u34 Bron: Cadena Ser, Volkskrant

© TDW.

In de Ronde van Frankrijk fleuren ze het podium na een etappe op, maar de Vuelta wil het over een hele andere boeg gooien. Zo zullen de renners straks in de Ronde van Spanje geen kussen meer krijgen van de podiummissen en worden er zelfs ook podiummisters ingezet.

Het zit een beetje in het wielerpeloton ingebakken: de knappe podiummissen die de renners na een zware etappe trakteren op enkele kussen. Als het van de organisatie van de Vuelta afhangt gaan we dat beeld straks niet meer zien. "We kunnen onze ogen niet sluiten voor de mediadiscussie die is ontstaan over de aanwezigheid van vrouwen op het podium. Daarom nemen we enkele nieuwe maatregelen in de volgende ronde", vertelde Vuelta-directeur Javier Guillén.



Dat betekent dus dat de podiummissen straks niet meer zullen zoenen met de renners. Javier Guillén vertelt ook dat zijn podiumvrouwen geen "provocerende" kleren dragen op het podium. "Onze podiumvrouwen dragen lange mouwen en een rok die tot onder de knie valt", benadrukt hij in een interview.