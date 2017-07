Fiets van wielertoeriste werd gestolen, maar door listig plannetje kreeg ze hem zelfs in betere staat terug

TL

Onverlaten denken in de toekomst maar beter twee keer na vooraleer ze de fiets van de Britse wielertoeriste Jenni Morton-Humphreys proberen te stelen. Nadat het stalen ros van Jenni eerst werd ontvreemd in Bristol, slaagde ze er dankzij een slimme truc zelfs in om de fiets in betere staat terug te krijgen.

Zelfs een fietsslot kon een onbekende man afgelopen zondag niet verhinderen om er in het centrum van de Oost-Engelse stad Bristol vandoor te gaan met de fiets van Jenni. Gedesillusioneerd trok de wielertoeriste dan maar huiswaarts en om andere fietsers te waarschuwen, postte ze een bericht op Facebook en ietwat tegen beter weten in vroeg ze ook of niemand haar fiets gezien had.



Binnen de twee uur kreeg Jenni echter een opvallend bericht. Een van de groepsleden had namelijk ontdekt dat de dief Jenni's fiets, die haar ruim 900 euro had gekost, online probeerde te verpatsen voor iets meer dan 100 euro. Er werd vervolgens snel contact gelegd met de malafide verkoper, de man uit de groep gaf aan dat zijn 'zus' Jenni een racefiets wilde kopen, om andere geïnteresseerden te snel af te zijn.



Politie kon niet meegaan

De 30-jarige Britse haastte zich vervolgens om de politie te waarschuwen, maar ze kreeg als antwoord dat ze geen hulp kreeg en dat ze haar plannetje beter zou vergeten omdat het te gevaarlijk was. Gisteren trok de 30-jarige Britse echter toch maar met een vriend naar de dief om haar fiets te gaan 'bezichtigen'.

"Eenmaal aangekomen zag ik dat het duidelijk om mijn fiets ging", legt Jenni uit in de Bristol Post. "Ik vroeg de verkoper of ik de fiets eens mocht uitproberen, omdat hij me toch redelijk groot leek." Om het vertrouwen van de verkoper te winnen, besloot Jenni om de inhoud van haar broekzakken als onderpand achter te laten bij de man die op het punt stond om zélf in het ootje genomen te worden.



"Ik had bewust enkel een pakje sigaretten en de sleutels van mijn kapot fietsslot meegenomen, zaken die ik zonder problemen bij hem achter kon laten", vervolgt Jenni haar verhaal. "Ik begon rustig te fietsen en als snel zette ik een versnelling in. Ik heb niet meer achter me gekeken en toen de kust veilig was, heb ik even de tijd genomen om te bekomen. En tot mijn verbazing zag ik zelfs dat het voorlicht gerepareerd was."