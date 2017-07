Voor Philippe Gilbert mag de Tour stilaan over en uit zijn (en dat is hij nu ook)

ODBS

18/07/17 - 09u27

© twitter rihanna1989.

Ritwinst zat er deze Tour nog niet in voor Philippe Gilbert, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen heeft zich al wel getoond in deze Ronde van Frankrijk. Net als zijn wederhelft Patricia Zeevaert, al doet zij dat vooral op Twitter - waar ze post onder de wel erg passende naam 'rihanna1989'. Met menig prikkelende foto doet de Limburgse de renner van Quick.Step-Floors eraan herinneren dat het ook in hun woonplaats Monaco en in België, al dan niet op de fiets of in het bijzijn van hun twee zoontjes, leuk toeven is.



Update: voor Gilbert zit de Tour er nu ook effectief op. Hij werd gisteren tijdens de tweede rustdag in Le Puy-en-Velay ziek en verlaat de Ronde.