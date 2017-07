Diego Costa schopt Chelsea en Antonio Conte opnieuw tegen de schenen: aanvaller feest in Atletico-truitje

DM

Tussen Diego Costa en Chelsea lijkt het niet meer goed te komen. De 28-jarige Spanjaard werd vriendelijk geweerd uit de selectie voor een zomertournee doorheen Azië en vulde de afgelopen dagen met enkele stevige feestjes in Brazilië. Een meer dan opvallend attribuut zorgde op sociale media voor een nieuw relletje.

Getooid in een roodwitte plunje van Atletico Madrid had Costa er immers niet beter op gevonden om nog eens stevig na te trappen naar coach Antonio Conte. In een Instagram-filmpje maandde hij ploegmaat Cesc Fabregas aan om de Italiaanse trainer een sarcastische knuffel te geven.



De spits maakt zich met deze bedenkelijk video nog maar eens onmogelijk bij de Londonse club. De 28-jarige Spanjaard is tuk op een terugkeer naar zijn ex-club, maar een transferverbod bij Atletico staat een overgang naar Madrid in de weg.



Dat Costa niet op een verlengd verblijf bij Chelsea moet hopen, staat dan weer buiten kijf. De fans van het Turkse Besiktas zien gelukkig wél wat in het gedrag van de belhamel. Zij zijn intussen een drukke campagne gestart op sociale media om het enfant terrible naar Turkije te halen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...