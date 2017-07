Dit zijn de elf knapste It-girls van het EK vrouwenvoetbal

Door: Mike De Beck

17/07/17

© rv.

Gisteren werd het EK voetbal voor vrouwen afgetrapt in Nederland. Onze Red Flames gingen dan wel de boot in, toch moeten ze niet wanhopen en met opgeheven hoofd de volgende wedstrijd aanvatten. Liefst 16 landen doen mee aan de race voor de Europese titel en wij stellen alvast de koninginnen van de sociale media aan jullie voor.

Olga Garcia (Spanje): 44.000 volgers op Instagram Olga Garcia is bijzonder geliefd op sociale media en dat is ook te zien aan het aantal volgers. De voetbalster van FC Barcelona kan rekenen op maar liefst 44.000 trouwe volgers die ze dan ook op tijd en stond trakteert op een foto in bikini. © rv. Instagram post by Olga García! * Jun 22, 2017 at 11:10am UTC 5,329 Likes, 29 Comments - Olga García! (@olga_garcia11) on Instagram: "Spending few days in paradise at @jumeirahportsoller ! Thanks @tatyferrer and..." De vuelta a los entrenos, con la cabeza en la #weuro2017 ¡vamos @sefutbol ! ⚽️#jugarlucharyganar 3,558 Likes, 7 Comments - Olga García! (@olga_garcia11) on Instagram: "De vuelta a los entrenos, con la cabeza en la #weuro2017 ¡vamos @sefutbol ! ⚽️#jugarlucharyganar"

Meriame Terchoun (Zwitserland): 3.417 volgers op Instagram Terchoun is een Zwitserse met Algerijnse roots en groeide in Zwitserland uit tot een kleine ster. Zo kwam ze al haar zegje doen in een televisieprogramma waarbij ze wist te vertellen dat het voor haar moeilijk is om aan een man te geraken. Aan haar looks kan het in ieder geval niet liggen. © rv. CUPSIEGER 2016 ⚪️⚽️ dä chübel ghört uf ZÜRI! #cupsieger #zürich #2016 #alligmeinsam #oneteam #passion #soccer #feelings #nr20 #nr24 #stolz #zürich #blau #weiss #tissotarena #back #descheisschübelischeus #sieg 573 Likes, 23 Comments - Meriame Terchoun (@meriameterchoun24) on Instagram: "CUPSIEGER 2016 ⚪️⚽️ dä chübel ghört uf ZÜRI! #cupsieger #zürich #2016 #alligmeinsam..." Its the story behind this beautiful city... 511 Likes, 4 Comments - Meriame Terchoun (@meriameterchoun24) on Instagram: "Its the story behind this beautiful city... "

Elin Rubensson (Zweden): 12.600 volgers op Instagram De 24-jarige Zweedse geldt als een van de grootste talenten in Europa. Bij het EK onder 19 schopte Rubensson het in 2012 tot beste speelster van het toernooi. Ook Rubensson is met haar blonde lokken zeer fotogeniek. © rv. ☀️ #vacation #thai #karonbeach 971 Likes, 13 Comments - Elin Rubensson (@erubensson) on Instagram: "☀️ #vacation #thai #karonbeach"

Toni Duggan (Engeland): 135.000 volgers op Instagram Met verve de populairste speelster van het hele pak. Ruilde in 2017 Manchester City in voor het grote FC Barcelona en die overgang heeft haar geen windeieren gelegd. Zo telt ze maar liefst 135.000 volgers op Instagram. © rv. Until we meet again...✈️☀️ 4,055 Likes, 28 Comments - Toni Duggan (@toniduggan) on Instagram: "Until we meet again...✈️☀️" Ticking over whilst on holiday... Big year ahead!! 3,082 Likes, 20 Comments - Toni Duggan (@toniduggan) on Instagram: "Ticking over whilst on holiday... Big year ahead!! "

Lina Magull (Duitsland): 10.800 volgers op Instagram Middenveldster van Freiburg die al snel zelfstandig werd. Op haar veertiende verhuisde Magull naar een kostschool voor meisjes in Kaiserau. © rv. Endlich Urlaub! ☺️☀️ 734 Likes, 11 Comments - Lina Magull (@linmag14) on Instagram: "Endlich Urlaub! ☺️☀️" Vor-Vorbereitung auf die Vorbereitung! ️‍♀️‍♀️ #FINDFOCUS #EM #DFB #leggo ⚽️ 715 Likes, 4 Comments - Lina Magull (@linmag14) on Instagram: "Vor-Vorbereitung auf die Vorbereitung! ️‍♀️‍♀️ #FINDFOCUS #EM #DFB #leggo ⚽️"

Lena Goessling (Duitsland): 50.900 volgers op Instagram Is gespecialiseerd in het maken van selfies voor haar vele volgers. Naast het veld gaat ze zelden ongeschminkt door het leven. © rv. #☀️❤️ #chillien #meinstrandkorb 3,391 Likes, 46 Comments - Lena Goessling (@lena_goessling) on Instagram: "#☀️❤️ #chillien #meinstrandkorb"

Olivia Schough (Zweden): 35.800 volgers Schough is een van de dragende speelster voor Zweden. In Rio de Janeiro pakte ze met haar land overigens ook een zilveren medaille. © rv. Waddup Sundsvall! Lite gala ba! #SvenskaSpel #MedelpadsIdrottsgala 3,516 Likes, 50 Comments - @oliviaschough on Instagram: "Waddup Sundsvall! Lite gala ba! #SvenskaSpel #MedelpadsIdrottsgala "

Paula Nicart (Spanje): 5.688 volgers op Instagram Verdedigster van Valencia. Sergio Ramos is haar grote idool. Buiten de looks heeft Nicart blijkbaar ook de brains, want de 22-jarige studeert ook nog eens geneeskunde. © rv. Arriesgar el corazón es lo que nos da vida. 30 Likes, 1 Comments - Paula Nicart (@paulanicart) on Instagram: "Arriesgar el corazón es lo que nos da vida."

Bárbara Latorre (Spanje): 22.300 volgers Vleugelspeelster van FC Barcelona die door de Spaanse media weleens vergeleken wordt met ene Lionel Messi. De 24-jarige staat vooral gekend om haar balbehandeling en techniek. © rv. 6 días para el debut! #weuro2017 #jugarlucharyganar @mariasun_q 1,263 Likes, 5 Comments - Bárbara Latorre (@barbaralatorre19) on Instagram: "6 días para el debut! #weuro2017 #jugarlucharyganar @mariasun_q"