Benteke in het grootste geheim getrouwd: "Belle en het Beest"

17/07/17 - 10u41

Na Yannick Carrasco en Kevin De Bruyne was het aan Christian Benteke om te trouwen. De bonkige spits van Crystal Palace deed dat trouwens in alle geheim. Vandaag brengt hij via zijn Instagram-pagina aan het licht dat hij op 8 juli in het huwelijksbootje is gestapt met Fortune. De moeder van zijn twee kinderen Jaden en Nayla. "Belle en het Beest", grapte de Rode Duivel op Instagram.