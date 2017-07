Terugkeer van Rooney naar Everton levert Engelsman na gok van zeven jaar geleden smak geld op

Door: Mike De Beck

Ene Jordon Fawcett sprong een gat in de lucht nadat het nieuws van de terugkeer van Wayne Rooney naar Everton bekend raakte. Niet meteen omdat de man een grote fan is van 'The Toffees', maar wel vanwege een gok die hij zeven jaar geleden maakte.



De 33-jarige man zette in 2010 20 pond (zo'n 23 euro) in dat Wayne Rooney zou terugkeren naar zijn voormalige club in Liverpool. Zeven jaar na datum levert het de man liefst 2.000 pond op (2.290 euro) en weet hij alvast wat hij met het geld gaat doen. "Door de grote kost van de receptie konden we onze huwelijksreis niet betalen. Nu met die 2.000 pond gaan we normaal gezien naar Mallorca met onze twee kinderen."