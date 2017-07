"Mijn tanden gingen uitvallen en dokters zeiden me dat ik ging sterven": Bartoli straalt weer nadat ze af te rekenen kreeg met mysterieus virus

YP

17/07/17 - 09u00 Bron: Daily Mail

Marion Bartoli gisteren op het Wimbledon Winners Dinner in The Guildhall. © getty.

"De zwaarste wedstrijd van mijn leven", zo noemde gewezen Wimbledonkampioene Marion Bartoli (32) haar strijd tegen het mysterieuze virus waar ze zowat een jaar geleden door werd getroffen.

Wat straalde ze gisteren, op het Wimbledon Winners Diner in The Guildhall in Londen. De gezondheidsproblemen van Marion Bartoli lijken eindelijk tot het verleden te behoren, maar de Wimbledonkampioene van 2013 heeft érg diep gezeten zo onthulde ze onlangs in de Britse talkshow 'This Morning'. Zo kreeg ze tijdens een reisje naar India af te rekenen met een mysterieus virus, met onder meer fors gewichtsverlies als gevolg. Anno 2017 hebben ze dat ook op Twitter en andere sociale media gezien, met de nodige anorexiagerelateerde posts tot gevolg. Iets waar Bartoli het naar eigen zeggen knap lastig mee had: "Als je weet hoeveel ik van het leven hou, dan zou je ook weten dat zoiets onmogelijk is." Lees ook Vorig jaar zei Serena Williams haar nog: "Marion, we zien je beenderen", nu ziet Bartoli er weer volledig anders uit © getty.

Het duurde een poos voor de dokters vonden wat er écht aan de hand was met de gewezen Franse tenniskampioene. "Eerst lag ik vier maanden in het ziekenhuis door 'oververmoeidheid'. Pas toen ik naar Italië trok voor verdere onderzoeken, vonden de specialisten was er echt aan de hand met me was. Ik wist dat het erg was, maar niet dat ik er zó erg aan toe was. De dokters zeiden zelfs dat ik stervende was", aldus Bartoli, die in haar niet nader genoemde ziekte ook nog te kampen kreeg met heel wat andere ongemakken. "Mijn haren vielen uit terwijl ik het aan het blazen was, terwijl ook mijn tanden op uitvallen stonden", zo klonk het ook nog. Bartoli haalde de wapens nog een keertje boven voor het invitational dubbelspel bij de vrouwen. © afp. © afp.