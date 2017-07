Zo kan je de top ook bereiken, Périchon beklimt wel op heel vreemde manier de Col de Peyra Taillade

Door: redactie

16/07/17 - 19u20

© Twitter.

video De renners kregen in de vijftiende Tourrit weer heel wat hoogtemeters voorgeschoteld, en iedere renner heeft zo zijn eigen manier om de bergen in Frankrijk te verorberen. Al was de manier van de Franse aanvaller Pierre-Luch Périchon (Fortuneo-Oscaro) vandaag wel heel opvallend. Omdat de stukken op de Col de Peyra Taillade soms tot 14% steil waren, werd de renner gedwongen om zigzaggend over het asfalt te rijden.