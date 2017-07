"Forza Lazio", Lucas Biglia gaat pijnlijk de mist in bij de tifosi van zijn nieuwe club

DM

video Ex-Anderlechtspeler Lucas Biglia is de zoveelste miljoenenaankoop van AC Milan. De 31-jarige Argentijn komt over van Lazio, maar heeft na één dag bij Milan al stevig geblunderd. Biglia liet zich in het bijzijn van enkele supporters een niet mis te verstane "Forza Lazio" ontvallen. De verdedigende middenvelder kon zich gelukkig nog snel herpakken, al heeft hij zo ongetwijfeld slechte punten gescoord bij de fans van zijn nieuwe thuisclub.