Yanina Wickmayer stapt in het huwelijksbootje

15/07/17 - 20u33

© Armando Diva.

Yanina Wickmayer is in het huwelijksbootje gestapt. De 27-tennisster gaf het jawoord aan Jérôme Vanderzijl. Enkel goede vrienden en familie waren op de trouw uitgenodigd. "Jérôme maakt van mij vandaag de gelukkigste vrouw van de wereld", vertelde Yanina Wickmayer.



Jérôme Vanderzijl is een ex-profvoetballer die in het verleden onder meer uitkwam voor Lierse, Bergen en Tubeke.