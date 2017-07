Belgische doelman schenkt premie na promotie NAC aan zorginstelling

Yadran Blanco

15/07/17 - 18u41 Bron: AD.nl

© Pro Shots.

Dat niet alle voetballers in een glazen huis leven, bewijst Jorn Brondeel. De oud-doelman van NAC, die ook al bij Antwerp en Lierse onder de lat stond en nu bij FC Twente speelt, laat zijn humane kant zien: "Ik voetbal en krijg er geld voor. Anderen willen dolgraag voetballen, hebben sport en beweging nodig om rustig te worden, maar kunnen dat niet omdat ze geen geld hebben. Dat vind ik ongelofelijk om te horen van mijn moeder." Zij werkt in een zorginstelling voor volwassenen met een verstandelijke beperking en volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel

Het deel dat hem toekomt van de beloofde winstpremie die de NAC-spelers in mei in het vooruitzicht is gesteld bij promotie, wil Brondeel daarom doneren aan De Bolster, een zorginstelling voor volwassenen met een verstandelijke beperking en volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel. "Zij hebben het geld harder nodig dan ik. Ik wil iets voor hen betekenen, omdat me dat veel meer waard is", zegt de 23-jarige Belg.



"Op die manier kan ik, hoe klein ook, als voetballer iets terug doen voor mensen die het minder hebben." Brondeels moeder doet volgens haar zoon dankbaar en zwaar werk bij vzw De Bolster in Kluisbergen.



"Van kleins af aan ging ik soms met haar mee als er een feestje werd gehouden op het werk. Ik wil mijn winstpremie ter beschikking stellen aan die instelling, omdat zij het echt nodig hebben. Mijn moeder vertelde een verhaal over een jongen die dolgraag voetbalt, maar niet genoeg financiële middelen heeft om voor een volledig jaar de onkosten te betalen. Toen ik dat hoorde, brak mijn hart..."



In de week voorafgaand aan de gewonnen finale van de nacompetitie maakten de Zeeuwse broers Azimi, sinds dit seizoen sponsor van NAC, bekend dat ze 110.000 euro uit te keren als NAC zou promoveren naar de eredivisie.



De zichtbaar overdonderde spelersgroep besloot daarop het geld te verdelen onder al het personeel van de Bredase voetbalclub. "Ik heb vernomen dat we per persoon 1.500 euro bruto krijgen. Het bedrag dat ik netto overhoud, schenk ik aan de gehandicapten waar mijn moeder dagelijks mee werkt."



Brondeel speelt volgend seizoen overigens niet meer voor NAC. Hij tekende onlangs een contract voor vier seizoenen bij FC Twente.