Hilarisch: Kim Clijsters steekt volslanke toeschouwer in vrouwelijke tenniskleren (en kan niet meer bijkomen van het lachen)

Hilariteit alom tijdens een dubbelmatch van Kim Clijsters op Wimbledon. Op het Legends-toernooi nam onze landgenote het aan de zijde van Rennae Stubbs op tegen het duo Conchita Martinez en Andrea Jaeger. Clijsters en haar partner wonnen de partij met 6-2 en 7-5, maar toch gingen zij niet met de meeste aandacht lopen.



Tijdens de wedstrijd nam plots een volslanke toeschouwer de plaats in van Martinez, het is duidelijk dat het Legends-toernooi niet al te serieus wordt genomen. Zoals de traditie het wil, moet iedereen op Wimbledon in het wit gekleed zijn, en daar ontsnapte ook de arme man niet aan. Clijsters haalde een wit rokje uit haar tas, en later moest de fan ook nog eens een veel te strak shirt aantrekken. De Limburgse kon zich niet serieus houden, en ook het publiek kon de humor wel smaken.