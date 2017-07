Balotelli speelde een uitstekende partij tegen AA Gent (en daar pronkt hij maar al te graag mee)

Door: redactie

AA Gent verloor gisteren zijn galamatch tegen Nice met 2-3. Uitblinker was sterspeler Mario Balotelli die een staande ovatie kreeg bij zijn vervanging. De Italiaan plaatste het leer met buitenkantje rechts in de benedenhoek: 1-1. Daarnaast schitterde hij nog met enkele fraaie passes en mooie acties. Achteraf was hij dan ook trots op zijn prestatie, het sein voor de Italiaan om op Instagram zijn beste momenten van tegen de Buffalo's op een rijtje te zetten.



De troepen van Vanhaezebrouck leken na doelpunten van Birger Verstraete en Moses Simon af te stevenen op een 2-2-gelijkspel, maar in de laatste minuut liet Kalinic zich door Plea verrassen in de korte hoek.