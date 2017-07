Hartverscheurend: heel Groot-Brittannië en vriend Jermain Defoe rouwen op emotionele begrafenis van zesjarige Bradley

Door: redactie

14/07/17 - 16u04

© getty.

video Al bijna vijf jaar vocht Bradley Lowery tegen een agressieve vorm van kanker. Het jongetje was amper anderhalf toen de diagnose werd vastgesteld en vorige week verloor hij de strijd tegen de ziekte. Vandaag werd hij begraven in de St Jospeh kerk en dat liet niemand onberoerd. Ook zijn goede vriend Jermain Defoe hield het niet droog.

Bradley was enorme fan van Sunderland en Jermain Defoe. Defoe en Bradley werden enorm goede vrienden doorheen de strijd van het jongetje. Defoe bleef hem altijd steunen en Bradley beleefde ondanks zijn ziekte enorm mooie momenten bij de fans en spelers van Sunderland. Een geëmotioneerde Jermain Defoe verliet daarom ook vroegtijdig zijn trainingskamp van zijn nieuwe club Bournemouth, om de begrafenis van de kleine Bradley bij te wonen.



Het was een zeer emotionele en droevige ceremonie. De kist van de kleine Bradley werd in een koets met witte paarden tot aan de St Joseph kerk gereden. De kist was versierd in de kleuren van Sunderland en met een foto van het Stadium of Light. Familie, vrienden en fans waren massaal aanwezig en droegen een Sunderland-shirt met op de achterkant 'Bradley Forever' en het nummer zes, de leeftijd van Bradley. Ook superhelden zoals Batman, Spiderman en Captain America brachten een laatste groet.



Er duiken enorm veel mooie en ontroerende filmpjes op ter nagedachtenis van de kleine Bradley, die voor altijd een symbool zal blijven voor doorzettingsvermogen en moed.