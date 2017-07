Exhibitietoernooitje? Puyol trapt been van Phil Neville haast middendoor

YP

14/07/17 - 13u08

video

Eens een competitiebeest, altijd een competitiebeest. Een uitspraak die zeker ook van toepassing is voor Carles Puyol, gewezen aanvoerder van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. In een zes-tegen-zestoernooitje in de O2 Arena in Londen namen hij en zijn Spaanse ploegmaats het in een exhibitietoernooitje op tegen enkele gewezen Engelse stervoetballers en de beenharde verdediger toonde dat hij nog steeds op het randje speelt. En ook net erover: toen Phil Neville de bal wilde wegwerken, ging Puyol vol door op de knie van de huidige Engels bondscoach. Die kwam er gelukkig zonder blessure vanaf en zag achteraf ook wel de humor in van de situatie. "Dit is de ergste tackle die ik ooit zag op een voetbalveld! Ik hoop dat de reviewcommissie van de UEFA of van de FIFA de beelden herbekijkt", gekscheerde hij.