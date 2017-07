En daar is nummer 4! Spaans lief van Ronaldo is zwanger

© rv.

De zwangerschap moet nog wel officieel bevestigd worden, maar volgens de geruchten zou de gewezen winkelassistente in een Madrileense Prada een vijftal maanden zwanger zijn. Op de foto's op Ibiza, waar de twee genieten van vakantie voor Cristiano alweer de trainingen bij Real Madrid aanvat, wrijft Rodriguez alvast moederlijk over het buikje. Rodriguez is recent ook gezien in een ziekenhuis in Madrid, voor vermoedelijk een DNA-test. Enkele dagen eerder werd ook Ronaldo (32) in datzelfde ziekenhuis gesignaleerd. Voor het koppel wordt het hun eerste baby samen, nadat Ronaldo al drie kinderen heeft via een surrogaatmoeder: Cristiano Jr. (7) en de kersverse tweeling Eva en Mateo. Nummer vier voor 'CR7' dus. Is hij ook daar op recordjacht, als de voetballer met de meeste kinderen?