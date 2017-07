Hoe opvallende neusring Froome aan zijn vierde Tourzege kan helpen

Door: redactie

video Opvallend gegeven in deze Tour: favoriet en geletruidrager Chris Froome maakt gebruik van een bijzondere accessoire tijdens de warming-up voor een etappe én tijdens de cooling down na een rit. Het gaat om een neusring, of daar lijkt het toch op. Concreet gaat het eigenlijk om een klein plastic ademhalingstoestelletje waar ook topvoetballers graag gebruik van maken.