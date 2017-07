Messi geniet met zijn kersverse vrouw van laatste vakantiedagen (en zelfs dan is Luis Suarez van de partij)

© instagram antoroccuzzo88.

Ze lijken wel onafscheidelijk deze zomer: Lionel Messi en Luis Suarez. Nadat ze eerder deze zomer, in het bijzijn van hun partners en ook Cesc Fabregas, al samen gespot werden op Ibiza, heeft de Uruguayaan nu ook Messi vergezeld tijdens de laatste dagen van zijn huwelijksvakantie op ook Ibiza. Het zijn de laatste vakantiedagen voor het duo. Vrijdag worden ze terug op training verwacht bij FC Barcelona, waar Ernesto Valverde zijn eerste trainingen leidt. Enkele dagen later gaat het dan naar de Verenigde Staten, waar een trainingskamp gepland staat en oefenduels tegen Juventus, het Manchester United van Lukaku, en Real Madrid.

Op 30 juni stapte Messi in het huwelijksbootje met zijn jeugdliefde Antonella Roccuzzo, in het Argentijnse Rosario. Onder de 260 gasten tijdens de trouwerij was ook Pablo Zabaleta, de Argentijn die deze zomer Manchester City verliet voor West Ham. Hij vertelde op de officiële website van de 'Hammers' dat elke gast op het huwelijk een speciale fles wijn van Messi heeft gekregen. Een fles 'Leo Malbec', een rode wijn met de naam van Messi op en die specifiek gemaakt is om geld in te zamelen voor de 'Leo Messi Foundation'.