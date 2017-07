Vrijgezellenfeestje beloofde al veel goeds en ook huwelijk is een plaatje: Dani Alves in het geheim getrouwd op Ibiza

video

De sportieve toekomst van Dani Alves (34) mag dan wel nog onzeker zijn, op privé-vlak is zijn relatiestatus wel concreet: de Braziliaan is getrouwd met het Spaanse model Joana Sanz (23). De twee stapten dit weekend op Ibiza in het geheim in het huwelijksbootje. Ver weg van de paparazzi's - al werden enkele foto's via aanwezigen op het huwelijk op de sociale media gelekt. Op haar Instagram postte Sanz gisteren ook een filmpje van haar vrijgezellen op het nabijgelegen Formentera - ook dat zag er best gezellig uit (zie video boven).



Dani Alves, gewezen rechtsachter van FC Barcelona, is momenteel een vrije speler nadat hij zijn contract bij Juventus verbrak. De extravagante Braziliaan leek lang op weg naar Manchester City, met wie hij een mondelinge overeenkomst voor een contract van twee jaar heeft. Maar Paris Saint-Germain zou met een ultiem bod die deal willen 'kapen', wat geen goed nieuws zou zijn voor onze Thomas Meunier die op dezelfde positie speelt.



Alves en Sanz kozen voor een kleine en geheime huwelijksplechtigheid op Ibiza, maar enkele gasten postten enkele foto's op Instagram. De Spaanse is een topmodel dat geregeld in magazines als Elle staat en ook geregeld opduikt in reclamacampagnes van onder andere Jimmy Choo. Op Instagram heeft ze maar liefst 345.000 volgers. Dani Alves heeft al twee kindjes uit een vorige relatie met Dinorah Santa Ana, die ook zijn zaken behartigde: Victoria en Daniel.