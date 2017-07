Bilbao-spelers scheren haren af om door kanker getroffen ploegmaat te steunen

TL

7/07/17 - 15u17

© rv.

De spelers van Athletic Bilbao zullen op 21 juli met een kort kapsel op Jan Breydel verschijnen voor de 'Brugse Metten'. Om hun Yeray Alvarez, bij wie vorige maand opnieuw kanker werd vastgesteld, een hart onder de riem te steken, scheerden de Basken immers allemaal hun haren af.

Alvarez was met de Spaanse nationale beloftenploeg in voorbereiding op het EK voor spelers onder 21 jaar toen voor de tweede keer teelbalkanker bij hem werd vastgesteld. Eind vorig jaar was er bij Alvarez al een eerste keer teelbalkanker aangetroffen. Hij liet de tumor toen verwijderen en stond enkele weken later alweer op het trainingsveld.