Lacrosse-keeper neemt even zijn drinkbus en voor hij het weet heeft hij zich redelijk belachelijk gemaakt

7/07/17 - 08u20

Toegegeven: lacrosse is bij ons niet de meest ingeburgerde sport, maar voor dit ronduit bizarre doelpunt maken we toch graag eventjes een uitzondering. De taferelen speelden zich afgelopen dinsdag af in de wedstrijd tussen Atlanta Blaze en de Denver Outlaws. Die werd door Blaze verloren met 24-12, maar het was vooral één tegengoal die doelman Adam Ghitelman nog lang zal achtervolgen. Toen Jack Kelly, zijn concullega aan de overzijde, het spel hervatte, dacht Ghitelman de tijd te hebben om eventjes zijn drinkbus te nemen. Niet, dus...