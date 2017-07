Baden in onmetelijke luxe: zo hard genoten Romelu Lukaku en Paul Pogba van hun vakantie in Los Angeles

YP

5/07/17 - 20u25

video

De voorbereiding op het nieuwe seizoen staat voor de deur, maar niet voor Romelu Lukaku en Paul Pogba nog even genoten van een uitgebreide vakantie in Los Angeles. De twee huurden er een niet bepaald nederig verblijf om er stoom af te laten en ter ere van 'the 4th of july' liet de Franse middenvelder van Manchester United bovenstaande compilatie ineenboksen. Daarin is te zien hoe hij rondtoert in een luxewagen, hoe er tijd is om ook een nachtje te gaan stappen en hoe hij ook aan het trainen is aan de rand van één van de vele zwembaden die LA telt. Ook voor onze landgenoot, tot nader order nog spits van Everton, is er dus een rolletje weggelegd in de compilatie.