Puck Moonen over haar succes op Instagram: "Foto's met ook een fiets op zijn het populairst. Niet die met Eli..."

ODBS

5/07/17 - 12u55

15k Likes, 115 Comments - Puck Moonen (@puckmoonen) on Instagram: "Raceschedule for the next weeks: 16/04 Amstel Gold Race 19/04 Fleche Wallone 23/04 Luik-..."

Puck Moonen, de vriendin van belofte Eli Iserbyt die door het mannenblad FHM onlangs nog tot knapste Nederlandse sportvrouw is verkozen, is een fenomeen op Instagram. Terwijl onder andere Philippe Gilbert 95.000 volgers telt of Marianne Vos 52.000, heeft Puck -die voor de vrouwenploeg van Lotto-Soudal rijdt maar nog niet één wedstrijd gewonnen heeft- de kaap van de 188.000 gerond. Dat was voor Frank Evenblij en Erik Dijkstra de aanleiding om Moonen thuis op te zoeken. De twee vormen het duo 'Bureau Sport' en schuiven bij onder andere de talkshow 'Voetbal Inside' aan om in dat mannenbastion voor wat 'vrouwelijk' tegengewicht te zorgen.

Aanvankelijk komt Puck nog wat schuchter over: "Ik ben best wel verbaasd over die populariteit, ja. Het gaat eigenlijk vanzelf, waar andere mensen veel meer moeite moeten doen om volgers te krijgen. Ik ben ook gewoon heel aardig enzo..." Al weet Moonen zelf ook wel dat ze vooral gevolgd wordt omdat ze er goed uitziet. En dat vindt ze niet erg. "Het motiveert me vooral, om te tonen dat ik meer ben dan alleen maar knap. Ik wil ook bekend worden omdat ik hard kan fietsen." Ze studeerde scheikunde en natuurkunde met de gedachte straks studies geneeskunde te volgen, maar daar is ze mee gestopt. "Ik geef me een paar jaar om echt top te worden en mee te strijden voor de ereplaatsen. Als dat niet lukt, ga ik wel weer studeren."