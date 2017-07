Wat verdient de winnaar van de Tour straks? Hoe de prijzenpot van meer dan 2 miljoen euro wordt verdeeld

Door: Mike De Beck

4/07/17 Bron: Cycling Weekly

Liefst 2.280.950 euro wordt er tijdens de drie weken durende Tour de France verdeeld onder de winnaars. Maar hoe wordt de taart verdeeld? Wij schetsen even een overzicht.

De renner die straks in het geel op het hoogste schavotje staat op de Champs Élysées gaat natuurlijk met de grootste prijs aan de haal. De winnaar van deze Ronde van Frankrijk krijgt een bonus van 500.000 euro, wat dan wel verdeeld wordt met de ploegmakkers. Als bedanking voor het geleverde werk. De nummer twee strijkt dan weer 200.000 euro op. De derde in de stand mag dan weer 100.000 euro in zijn portefeuille steken.



Andere truien

De man die aan de haal gaat met de bolletjestrui krijgt net als de renner in de groene trui daar 25.000 euro voor. Tegenover 20.000 euro voor de beste jongere in de witte trui. Per dag dat je de gele trui draagt, dikt de prijzenpot met 500 euro aan. Een dag in het groen of in de bolletjestrui levert je dan weer 300 euro op.