Fraaie Russische journaliste beschuldigt Maradona van seksuele intimidatie

Door: Mike De Beck

4/07/17 - 12u33 Bron: Cadena Ser

De Russische journaliste Yekaterina Nadolskaya heeft een klacht ingediend tegen Diego Maradona voor seksuele intimidatie. De gewezen Argentijnse stervoetballer was uitgenodigd om de finale van de Confederations Cup tussen Duitsland en Chili bij te wonen. Maar daarna ging het blijkbaar mis.

Nadolskaya had Maradona in een hotel in Sint-Petersburg kunnen strikken voor een interview, waarna 'Pluisje' wat handtastelijk werd volgens haar. De vrouw verzekert dat hij probeerde haar kleren uit te doen toen ze samen in de kamer waren. "Hij heeft me dan 500 dollar toegeworpen waarna hij de bewakers riep. Drie mannen hebben me uit de kamer gesleurd en ze gaven me niet eens de kans om mijn spullen bijeen te rapen", vertelde de journaliste aan het Russische Lenta.ru.



Het Russische Canal 5 in Sint-Petersburg komt met een andere versie van de feiten op de proppen. Volgens de televisiezender begon de journaliste zich zelf uit te kleden voor Maradona.