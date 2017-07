MDB

4/07/17 - 10u50

video

Ooit al eens afgevraagd hoe het leven van een topvoetballer eruitziet in Londen? In een driedelige reeks laat Thibaut Courtois in een korte video alvast een kijkje nemen in zijn huis. Het sluitstuk van Chelsea neemt de fans dan mee naar Stamford Bridge waar de nummer 1 van The Blues een kleine rondleiding geeft.