Geen 'sister act' bij de familie Williams, maar ook deze zusjes strijden straks om eeuwige roem op Wimbledon

YP

3/07/17 - 12u05 Bron: Daily Mail

Quizvraagje: hoe heet, bij gebrek aan Serena Williams die ontbreekt door zwangerschap, het enige zusterpaar dat bij de vrouwen straks strijdt om eeuwige roem op Wimbledon? Antwoord: het zijn Karolina en Kristyna Pliskova. De twee dames zagen 25 jaar geleden het levenslicht in Tsjechië en sindsdien zijn ze elkaar gevolgd naar de top van het vrouwentennis - al is Karolina ('s werelds nummer drie) wel ietsje beter dan haar zusje (die de 46ste plaats bekleedt). Karolina was het afgelopen jaar trouwens aardig op dreef, met onder meer een finaleplaats op de US Open en een halve finale op Roland Garros.



"Niemand in onze familie speelden tennis, maar onze ouder wilden dat we toch iets deden", aldus Karolina aan Daily Mail. "We begonnen toen we vier waren en nu zijn we hier. Kristyna was de beste juniore in ons land, ik was tweede. Pas op het hoogste niveau werd ik beter."



"We brengen erg veel tijd met elkaar door, maar het is niet meer wat het geweest is. We hebben alletwee vriendje dus alles is toch wat veranderd. Als we vrij hebben, gaan we onze ouders wel vaak opzoeken. We hebben nog een halfzus van vier waar we graag tijd mee spenderen. We praten elke dag, zelfs al zien we mekaar niet."