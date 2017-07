Izquierdo keurt fraaie muurschildering (met Gouden Schoen) goed in Colombia

Door: Mike De Beck

Het is nog in het duister tasten naar de nieuwe club van José Izquierdo, maar de snelle flankspeler laat er zijn slaap niet voor. De Gouden Schoen genoot van enkele dagen vakantie in zijn Colombia en botste er op een fraaie muurschildering van zichzelf met de Gouden Schoen in handen. Izquierdo sluit ondertussen op stage aan bij de groep. Verwacht wordt dat hij tegen 15 juli vertrekt naar zijn nieuwe team.