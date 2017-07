"Ronaldo betaalde 200.000 euro voor Mateo en Eva"

© instagram cristianoronaldo.

Portugese media schrijven dat Cristiano Ronaldo 200.000 euro betaalde aan de draagmoeder van Mateo en Eva, de tweeling die vorige week het levenslicht zag. En voor Mateo is er -net als voor Cristiano Jr.- al meteen druk om het straks ook te maken als topvoetballer.

Net als Cristiano Jr. kwamen ook Mateo en Eva ter wereld via een draagmoeder. Het zou gaan om een Amerikaanse vrouw die aan de westkust van de Verenigde Staten leeft en die een contract met Cristiano heeft ondertekend opdat ze na de geboorte geen rechten meer heeft met betrekking tot Mateo en Eva. Die 200.000 is heel wat minder dan de 10 miljoen Britse pond die -volgens 'The Sun' - de draagmoeder van Cristiano Jr. heeft gekregen. Ook hij werd geboren in Amerika. Cristiano zelf is ondertussen aan een (welverdiende) vakantie toe, zo blijkt uit de opmerkelijke foto die hij dit weekend op zijn Instagram postte. (lees hieronder verder)

En net als voor Cristiano Jr. zijn de verwachtingen op voetbalvlak voor Mateo hooggespannen. In die mate dat het Britse gokkantoor William Hill al een weddenschap heeft uitgeschreven rond hen. Mocht Mateo, net als Cristiano Jr., ooit een match in het eerste elftal mét inzet van Real Madrid of Manchester United spelen, krijg je straks honderd keer je inzet terug. Ga je voor zowel Cristiano Jr. én Mateo in het eerste van Man Utd of Real, krijg je 250 keer de inzet terugbetaald. "Ondanks het geërfde talent, is het voor de meeste kinderen van bekende sportlui moeilijk om zelf de focus te vinden om een topsporter -of sportster te worden", aldus Rupert Adams, woordvoerder van William Hilll. "Maar in het geval van Ronaldo is dat anders. Hij staat erom bekend een echt trainingsbeest te zijn en die ethiek zou hij zijn nageslacht zomaar eens kunnen meegeven."



Dat 'Cristianinho' , die er vorige maand 7 is geworden, wel degelijk al echt goed kan voetballen, bewijst menig YouTube-video. Een compilatie in het filmpje hieronder.