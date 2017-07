Wimbledon-fan bouwt volledige Centre Court met maar liefst 12.000 tandenstokers

Door: redactie

2/07/17 - 18u56

© swns.com.

1.600 uren lang werkte de Brit Shaminder Singh aan de maquette. De 31-jarige man begon tien maanden geleden aan het bouwen van de Centre Court. Hij werkte ongeveer veertig uur per week aan zijn project en gebruikte daarbij 12.000 tandenstokers. Tot in de kleinste details bouwde hij het tennisstadion na. Singh is naar eigen zeggen heel tevreden over het resultaat. De man die in het dagelijks leven een heftruck bestuurt heeft vroeger ook al een model van Old Trafford gebouwd met een 600-tal tandenstokers en gerecycleerd plastic. Het resultaat van de Centre Court van Wimbledon mag er gerust wezen. Zelf het uitschuifbaar dak en de 'Royal box' zijn aanwezig op de schaalmodel.



"Ik werkte na mijn nachtshifts aan de maquette. Al mijn verlof spendeerde ik aan het bouwen van het stadion, het was een leuke bezigheid en ik ben heel fier op het resultaat. Eén dag werkte ik vijftien uur lang aan een stuk aan de maquette", aldus Singh.