Als het van misnoegde Everton-fan afhangt zoekt Lukaku voor belachelijk lage prijs andere oorden op

Mike De Beck

1/07/17 - 11u13 Bron: The Liverpool Echo, Daily Mail

Het is een publiek geheim dat Romelu Lukaku uiteindelijk Everton wil verlaten en liefst andere oorden opzoekt. 'Big Rom' besloot om zich niet langer te binden aan 'The Toffees' en mikt op een lucratieve transfer tijdens de zomermercato. Het geduld van een bepaalde supporter raakte op en die besloot dan maar zelf in actie te schieten. De fan vond er niets beter op dan Lukaku bij de tweedehands zoekertjes in de plaatselijke krant 'The Liverpool Echo' te zetten.



"Romelu Lukaku; Topspeler, niet meer gewild bij Everton. Zeer goede prijs. international", staat er te lezen in de advertentie. In plaats van een recordbedrag van meer dan 100 miljoen euro, wil de fan graag de spits voor een heel schappelijke prijs van de hand doen. Slechts 85 Britse pond (oftewel 97 euro). Niet meer dan een prikje dus.