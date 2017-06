Straffe beelden tonen hoe scheidsrechter voetballer wil bedreigen met...geweer

TL

29/06/17 - 15u51 Bron: Daily Mirror

© kos.

video In ons land krijgen de scheidsrechters het soms stevig te verduren, maar dat is toch klein bier in vergelijking wat refs in Zuid-Amerika soms te verduren krijgen. We zagen al hoe scheidsrechters in elkaar geslagen werden na een verkeerde beslissing en daar wilde Camilo Eustáquio de Souza duidelijk paal en perk aan stellen.