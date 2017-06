Alles moet wijken: Chileense chirurgen pikken tijdens operatie bloedstollende penaltyreeks mee

Door: Mike De Beck

Als de voetbalmicrobe je te pakken heeft, geraak je er maar moeilijk van verlost. Dat was gisteren ook in Chili het geval. Enkele Zuid-Amerikaanse chirurgen legden tijdens een operatie het werk even neer om zich te focussen op de penaltyreeks in de halve finale van de Confederations Cup tussen Chili en Portugal. Het leverde schitterende beelden (in tweet hieronder) op van vierende dokters die plots alleen maar oog hadden voor het voetbal.