"Je bent een Belgische boer": hoe Meunier met een kwinkslag reageert op die belediging

Door: Mike De Beck

29/06/17 - 10u36

© reuters.

Ondanks zijn meer dan geslaagd eerste seizoen bij Paris Saint-Germain is niet elke Parijse fan overtuigd van de kwaliteiten van Thomas Meunier. Via Twitter kreeg de rechtsachter flink wat beledigingen naar het hoofd geslingerd, maar de Rode Duivel reageerde daar in stijl op.