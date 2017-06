De geweldige locatie waar Messi morgen z'n jeugdliefde huwt (en waar vorige week nog de dochter van beruchte drugsbaron vermoord werd)

© afp/photonews/rv.

Morgen is het zover: dan stapt Lionel Messi in het huwelijksbootje met Antonella Roccuzzo, het meisje dat hij op haar vijfde leerde kennen in het Argentijnse Rosario. Alhoewel het koppel al lang in Barcelona woont, is het daar in hun thuisstad waar ze samen met hun zoontjes Thiago en Mateo het jawoord zullen geven. En de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal spaart kosten noch moeite om er een onvergetelijk event van te maken. Zo heeft 'de Vlo' het indrukwekkende 'City Center Rosario' ingehuurd. Lees ook De mijlpalen van Messi: van eerste (wereld)goal tot aanstaand megahuwelijk

Messi kan celstraf inwisselen voor boete

De waarheid achter de straffe rekening van zogezegd Messi in een Cabaret Club onthuld © rv.

In dat complex bevindt zich onder andere het vijfsterren Pullman Hotel, een 188 kamers tellend gebouw waar je voor een nacht minstens 115 euro betaalt en waar de meeste gasten zullen verblijven. Ook op de site aanwezig: een casino, een bowlingbaan, tennisvelden, een binnen- en buitenzwembad en de nodige horeca. Op de gastenlijst een resem topvoetballers, met onder andere de hele ploeg van FC Barcelona die uitgenodigd is. Luis Suarez en Neymar, de twee andere MSN-leden, zullen er zeker zijn. Xavi Hernandez zou als enige ex-voetballer van Barça aanwezig zijn. Ook veel leden van de medische en technische staf van de blaugrana staan op de lijst, al zou er geen sprake zijn van bestuursleden noch Luis Enrique, de coach die deze zomer in Nou Camp vervangen is door Ernesto Valverde. (lees hieronder verder) © afp. © rv. © rv. © rv. © rv. © rv. © rv. © rv.

Andres Iniesta van zijn kant zou niet van de partij zijn, om een niet gekende reden. Waas hangt er ook rond de komst van Pique en zijn Shakira. De Colombiaanse zangeres zou er geen goeie relatie op nahouden met Antonella, die altijd close is gebleven met Pique's ex. Maar eerder deze maand ontkende Shakira dat. "Ik snap niet waar die berichtgeving vandaan komt, we zijn er al dikwijls samen op uit getrokken. Als de trouw in onze planning past, zullen we er zeker zijn." © getty.

Messi, die 410.000 euro per week verdient, heeft de gasten gevraagd geen persoonlijke cadeaus te schenken maar wel donaties te doen aan zijn liefdadigheidsfonds, de 'Leo Messi Foundation' die vooral jonge kinderen in Rosario en de rest van de wereld te hulp schiet. © afp.