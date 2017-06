Fans van Ferrari kunnen al beginnen te likkebaarden: film over legendarisch model op komst

TL

28/06/17 - 20u40 Bron: Esquire

video In Italië wordt momenteel volop gedraaid voor de 'Ferrari 312B'-film. Er circuleert ook al een trailer online en die zal de fans van de legendarische F1-bolide ongetwijfeld al doen likkebaarden.

Het wordt een film over ronkende motoren, maar vooral over passie. De Italiaan Paolo Barilla, een voormalig F1-rijder, krijgt de kans om 46 jaar na zijn debuut de Ferrari 312B. Hij rijdt met de legendarische bolide nog één keer op het circuit van Monte Carlo, tijdens de Classic Monaco Grand Prix.



Barilla krijgt de hulp van Mauro Forghieri, de ingenieur die de auto in 1970 ontwikkelde, en meerdere monteurs. De trailer belooft alvast een terugkeer naar de tijd van legendarische rijders als Niki Lauda, Jacky Ickx of Jackie Stewart.