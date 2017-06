Nainggolan verrast andermaal met nieuw kapsel (en het is wéér bijzonder)

XC

28/06/17 - 18u23

© kos.

Radja Nainggolan verandert regelmatig van haarstijl, en dat bewees hij nu nog maar eens. Op reis in Ibiza pakte hij deze keer uit met een wel héél bijzonder kapsel. Oordeel gerust zelf: geslaagd of niet? Opmerkelijk is dat de Rode Duivel twee dagen geleden ook al eens van coupe veranderde, maar daar was hij blijkbaar niet tevreden over. Voor de duidelijkheid: de staart is het huidige kapsel.