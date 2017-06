Engelsen niet onder de indruk van fysieke paraatheid Rooney: "En zeggen dat Cristiano ouder is"

TL

28/06/17 - 18u30

© PHOTO NEWS/Instagram.

Manchester United-trainer José Mourinho zal niet echt onder de indruk zijn wanneer hij de vakantiekiekjes van Wayne Rooney onder ogen krijgt. De 31-jarige nummer 10 van de Mancunians kwam afgelopen seizoen al amper voor in de plannen van de Portugees en het is maar de vraag of daar ooit nog verandering in zal komen.