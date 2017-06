Vorig jaar het onderwerp van controverse, dus gooien Schotten het (een héél klein beetje) over andere boeg

Door: redactie

28/06/17 - 15u23

Tradities zijn er om in ere te houden, denken ze ongetwijfeld bij de Schotse voetbalclub Ayr United. De derdeklasser kreeg vorig seizoen, behalve heel wat nieuwe volgers op Twitter, ook flink wat kritiek toen naar jaarlijkse gewoonte de nieuwe truitjes werden voorgesteld door een gebodypaint blootmodel. En daarom besloten ze het dit jaar een héél klein beetje anders aan te pakken.

"Na de controverse die vorig jaar is ontstaan, dachten we dat het misschien goed was om onze strategie wat bij te sturen", gaf Calvin Ayre, de sterke man van hoofdsponsor Bodog, aan. "Daarom hebben we er dit seizoen voor gekozen om niet ons thuistruitje, maar het nieuwe uitshirt te laten voorstellen door een gebodypaint blootmodel."



"We hopen dat de foto's inspirerend zullen werken voor ons team. We willen promoveren naar de tweede afdeling en een mooi parcours afleggen in de bekercompetitie", aldus Ayre, die aangeeft dat de foto's in zijn ogen niet seksistisch zijn. 'The Honest Men', zoals de bijnaam van Ayr United luidt, degradeerden vorig seizoen uit de Schotse tweede klasse.