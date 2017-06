Ook in de meest duistere krochten van de Champions League valt er af en toe een wereldgoal

© Screenshot.

Vierentwintig dagen nadat Real Madrid de 'beker met de grote oren' omhoogstak in het Welshe Cardiff, is gisteravond de Champions League weer van start gegaan. De allerkleinstje duimpjes gingen aan de slag in de eerste voorronde, met FC Santa Coloma (Andorra) en Trepca '89 (Kosovo) als minst ronkende namen. Mààr: ook in de meest duistere krochten van het kampioenenbal vallen er soms wereldgoals. Wat gedacht van de gelijkmaker van Scott Quigley, de gewaardeerde spits van The New Saints, de kampioen van Wales. Bij Europa FC stonden ze erbij en keken ernaar. Maar ze hadden wel het laatste woord: de club uit Gibraltar won de heenmatch finaal met 1-2.