Je hebt voetballers op congé en dan heb je Ronaldinho... wiens leven één vakantie is

Ronaldinho vermaakt zich duidelijk opperbest in Miami, waar hij in deze voor hem afgezette bolide mocht rondrijden. © photonews.

Voor wie zich afvraagt hoe het dezer dagen met de gewezen voetbalster Ronaldino gaat: best goed. Meer dan best goed zelfs, als we even zijn whereabouts van de laatste maand erop nakijken. De 37-jarige Braziliaan vertoefde in enkele weken tijd onder andere op Mykonos, Miami en Barcelona.

Op het Griekse eiland liet hij zich invliegen door sponsor Heineken om er op een partyboat de Champions League-finale op te luisteren, in Barcelona speelde hij op het iconische strand van Castelldefels vooral voetvolley en ontmoette hij er zijn gewezen vrienden van de blaugrana, in Miami ten slotte maakte hij vooral grote sier. Op de stranden, in de hotelzwembaden en in de nachtclubs, waar hij mee achter de draaitafels van bekende dj's als Axwell ^ Ingrosso mocht, hij op de foto ging met Ribéry of menig ster uit de NBA en de NFL en hij natuurlijk oog had voor vrouwelijk schoon, waarmee hij -zoals in het filmpje hier meteen onder- stevig uit de bol ging.



Overal waar 'Dinho' komt is hij een graag geziene gast, zoals ook in het filmje helemaal onderaan op een conferentie van Nike blijkt. Voor velen staan de genialiteiten die Ronaldinho vooral bij PSG en FC Barcelona liet bewonderen, nog op het netvlies gegrift. In de kleuren van de blaugrana schitterde hij vijf seizoenen lang, goed voor 70 goals in 145 matchen, twee Spaanse titels, twee Spaanse bekers en de Champions League in 2006.