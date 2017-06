Messi trouwt in sprookjesachtig luxehotel op een steenworp van... een ware drugsoorlog

SW

27/06/17 - 16u57

© getty.

Lionel Messi stapt komende vrijdag in zijn geboortestad in het huwelijksbootje met Antonella Roccuzzo. Dat doet hij in het luxueuze Pulman hotel en casino in Rosario, de op een na grootste stad in Argentinië. Opvallend is dat het hotel vlak bij favela's gelegen is waar drugskartels de macht hebben en geweld dagelijkse kost is volgens 20minutes.